Kansrijk Cambuur verprutst voorsprong en verliest van Jong Ajax

Met in de basis Michael Breij, die van een knieblessure terugkwam, begon Cambuur niet al te best tegen de Ajax-beloften. Al na acht minuten kwamen de Amsterdammers op en 0-1 voorsprong door Kenneth Taylor. De middenvelder kon het strafschopgebied in dribbelen en de bal in de verre hoek binnenschieten.

Cambuur snel op voorsprong

De Leeuwarders gingen daarna meteen in de aanval om de gelijkmaker af te dwingen. Dat lukte al na een klein kwartier: Mees Hoedemakers kreeg alle ruimte om vanaf een meter of twintig uit te halen. Zijn schot ging via de hand van keeper Kjell Scherpen de kruising in: 1-1.

Zeven minuten later was het ook al 2-1, toen Jamie Jacobs de bal door een fout in de opbouw van rechtsback Neraysho Kasanwirjo af kon pakken. Jacobs speelde de bal breed op Breij, die met een geplaatst schot zijn rentree op kon fleuren. De Leeuwarders bleven daarna de aanval zoeken, maar kwamen in de eerste helft niet meer tot grote kansen.

Leeuwarder kansenregen, Amsterdamse doelpunten

Cambuur ging in de tweede helft meteen weer in de aanval en creëerde al snel een aantal kansen, maar elke keer weer stond doelman Scherpen in de weg en ook de paal hield nog een doelpunt tegen.

Waar Cambuur het vizier niet op scherp had, hadden de Ajacieden dat wel. Met nog zo'n zeven minuten te gaan kon Sontje Hansen de bal op gelukkige wijze bij Devyne Rensch krijgen, die de gelijkmaker binnenschoot.

De gifbeker was toen nog niet leeg voor de Leeuwarders, want met nog zo'n twee minuten te gaan kopte Enric Llansana ook nog eens de 2-3 binnen.

Kijk hier naar de reacties van Henk de Jong en Robert Mühren.