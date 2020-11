Lockdown zorgt voor drukte in natuur: "Kom niet naar Oranjewoud!"

"We zijn schaatsers. Als Thialf open was, waren we daarnaartoe gegaan. Maar goed, dat kan dus niet. Als alternatief hebben we dit opgezocht. We komen uit Sneek en wilden lekker even naar Oranjewoud, de bossen in", zegt Joop van der Meer op een volle parkeerplek.

Boswachter Manon van Wesel zag de drukte wel aankomen. "Het verrast me niet. Oranjewoud is altijd wel druk in de weekenden en met de corona is het nog drukker." Ze roept mensen op om verder te kijken dan Oranjewoud. Zelf kon ze de auto al niet meer kwijt omdat er zoveel bezoekers waren. "Kom niet allemaal naar Oranjewoud!"