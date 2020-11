Cambuur Sjoernaal: Hollandse woordzoeker met Franse 'broers' Sambissa en Maulun

Met nog een week voor de topper tegen Almere City moet SC Cambuur zaterdag winnen van Jong Ajax om in het spoor te blijven van de koploper. De wedstrijd tegen de Amsterdammers is zaterdagmiddag en dus kijken we in dit Cambuur Sjoernaal vooruit op het duel. Daarnaast zijn we ook bij de twee Franse spelers David Sambissa en Robin Maulun. Ze spelen nu twee-en-half jaar in Leeuwarden. Hoe gaat het met hun Nederlands? Wouter Schollema geeft hun Nederlandse les en heeft een echte woordzoeker gemaakt...

Kijk hier naar het Cambuur Sjoernaal: