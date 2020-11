Wijn proeven en keuren voor de webcam en microfoon

Ondernemers proberen steeds vaker online hun bedrijf te voort te zetten voor zover dat mogelijk is. Bijeenkomsten worden met programma's zoals Zoom en Teams via telefoon of laptop gehouden.

Jacqueline Wassenaar begon een jaar geleden met het bedrijf Into the Wine. Ze gaf wijncursussen in een landhuis in Oudeschoot. Vanwege de coronamaatregelen kan dat niet meer en dus ging ze digitaal.

Deelnemers kunnen een cursuspakket bestellen met zes kleine flesjes wijn. Online worden die dan samen gekeurd. Wassenaar omschrijft de wijnen en ze geeft informatie over smaak, aroma en waar de wijn bij past. De eerste online wijncursus verliep naar tevredenheid en nu wil Wassenaar de cursus eens per maand geven.

"Een eerste keer is is altijd even aftasten, maar ik vond dat het heel leuk gaan.. De mensen waren enthousiast en er was een goede interactie."