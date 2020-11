Boeren krijgen advies over werken met zilte landbouwgronden

Friese landbouwgronden worden steeds zouter. Kunnen we in de toekomst producten zoals pootaardappelen en groenten nog wel verbouwen? Of moeten we nu al inzetten op zilte landbouw. Veel boeren zien de opbrengsten dalen en zitten met dergelijke vragen. Sinds kort werkt Peter Prins als regiomakelaar zoet-zout in Noord-Nederland. Hij geeft boeren advies.