Omrop TIP: De Fryslân DOK 'Met de helmstok tussen ons in'

In de verhalen over skûtsjes en zeilen met skûtsjes is de rol van de vrouw altijd onderbelicht geweest. Documentairemaker Karen Bies wilde in de Fryslân DOK 'Met de helmstok tussen ons in' nu eens de vrouw naar de voorgrond halen. Het verhaal begint met haar oma, de nu 101-jarige Henderika Bies-van Dijk. De Groningse Henderika trouwde in 1939 met de Friese Johannes Bies. Samen waren ze skûtsjeschipper. Ze vervoerden terpgrond, turf, zand en suikerbeiten. Wat er maar aan vracht was.