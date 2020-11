Vrijwillers serieus genomen bij inzet rampen Waddenzee

Fotograaf en Waddenloopgids Henk Postma was er bij, begin 2019, toen de inhoud van 342 containers voor een deel aanspoelde en aan land waaide. "Dat waren natuurlijk hectische dagen. Ik was op die dag zelf hier in het Waddengebied en ik zag de rommel op de zeedijk en in de kwelders liggen. Dan gaat er wel wat door je heen. Dat is een beeld dat je gewoon niet wilt zien. Je accepteert het ook niet. Als je ziet wat er allemaal ligt, dan denk je: hoe kunnen we dat hier weg krijgen? Maar we zagen dat honderden vrijwilligers, burgers en toeristen al bezig waren om met man en macht op te ruimen. Want het was kerstvakantie."

'Professionele vrijwilligers'

Postma vertegenwoordigt 50 wadloopgidsen en met een vertegenwoordiger van de 50 wadloopgidsen van Waddenloopcentrum Pieterburen nam hij deel aan de online vergadering met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft een gesprek met wat zij 'professionele vrijwilligers' noemen: mensen die beroepshalve of op een andere manier erg goed thuis zijn op het Wad. Dat geldt niet voor iedere vrijwilliger. Een actie om MSC Zoe-vuil van zandplaat It Rif te halen, van afgelopen jaar, werd bijvoorbeeld al na een half uur afgebroken. Mensen waren niet goed voorbereid op het koude weer, of op het feit dat ze ook voor een deel door het water moesten.