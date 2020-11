Coronanieuws zaterdag 7 november: Drukte in binnenstad Leeuwarden, handhavers delen boetes uit

Toen de eerste coronagolf zich aandiende, was het meteen 'alle hens aan dek', zegt crisiscoördinator Xander Winsser van het ziekenhuis in Sneek. "COVID-19 was een nieuw en onbekend virus waarop we meteen moesten anticiperen."

Eén van de zaken die ze moesten aanpakken, was het aanpassen van de poliklinieken. "We hebben de bankjes in wachtkamers vervangen door stoeltjes en de balies voorzien van hoestschermen." Het was nog niet makkelijk om genoeg plexiglas te vinden. "Onze servicegroep heeft alle bouwmarkten in de regio afgestruind", lacht Xander. "Met succes".