Friese VVD-lobby geen succes bij eigen partij: verkiezingsprogramma zonder Lelylijn

VVD-statenlid Durk Pool heeft zich de afgelopen tijd druk bezig gehouden met de lobby voor de lijn. Met een motie wil hij het partijcongres zover krijgen dat ze Lelylijn alsnog toevoegen aan het verkiezingsprogramma. "Er zijn wel meer regio's die de lijn er in willen hebben. Dit geeft ons de kans er een extra sterk punt van te maken."

Pool gaat ervan uit dat hij de handen op elkaar kan krijgen voor een strofe over de Lelylijn. Hij wil er steun voor vragen van VVD'ers uit Groningen en Drenthe: "Het is belangrijk dat de verschuiving van vrachtvervoer naar water en spoor door ons gefaciliteerd wordt." Voor het geld kijkt hij naar het Nationaal Groeifonds van de ministers Wiebes en Hoekstra: "We staan op de longlist en worden dus meegenomen."

Hij denkt niet dat hij veel overtuigingskracht nodig zal hebben voor zijn partijgenoten: "Kijk, we willen minder vliegen op kortere bestemmingen. Bovendien zitten de treinen vol. Dit is een oplossing voor een snellere verbinding met het Noorden. Maar het kan ook de oplossing en een kans zijn voor het woningprobleem in de Randstad."

Dat de Lelylijn er komt is voor hem dan ook geen vraag: "Nee, ik ben ervan overtuigd."