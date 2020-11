Nog steeds ruzie bij KFPS: nog eens twee bestuursleden stappen op

Gerald Pots was pas vijf weken voorzitter. Hij was vice-voorzitter, toen voorzitter Wiebe Wieling opstapte, vanwege een verschil van inzicht binnen het bestuur over de te volgen koers. Wieling was toen nog geen jaar voorzitter. Het andere bestuurslid dat nu opstapt, is Sieneke Mekkes. Zij was algemeen bestuurslid.

Direct nadat Wieling opstapte, werd op aandringen van de ledenraad van het stamboek het bestuur uitgebreid. Dat gebeurde op een buitengewone ledenvergadering. Er kwamen drie nieuwe bestuursleden, en later nog een nieuwe penningmeester.

De extra ledenraad was uitgeroepen naar aanleiding van ruzie over de goedkeuring van de hengst Boet 516. Die zou niet voldoen aan de strenge eisen van het KFPS. De keuringsjury stelde echter dat de hengst wel voldeed aan de eisen en keurde hem goed. Dit zorgde voor veel vragen bij de leden.

Bestuursleden werd verweten dat ze er niet goed over hebben gecommuniceerd. Ze zouden de goedkeuringsrapporten te laat naar buiten hebben gebracht. Om het vertrouwen terug te brengen is het bestuur begin oktober uitgebreid naar zeven mensen.

Het bestuur was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.