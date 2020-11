Verrassend goed SC Heerenveen op volle oorlogssterkte tegen AZ

"Ze spelen goed positiespel van achteruit en ik verwacht dat ze hun dominantie ook tegen ons willen laten zien", zegt Jansen. "Maar onze kracht is juist dat we heel compact kunnen spelen en vanuit daar kunnen counteren. Lukt zo'n counter niet, dan moeten we de bal zien vast te houden. Als we dat voormekaar kunnen krijgen, dan gaan we goed meevoetballen."

Vijf verdedigers

In de uitwedstrijd tegen Ajax speelde Jansen met een vijfmansverdediging, omdat hij ervan uitging dat de Amsterdammers de bal meer zouden bezitten. Ondanks de slechte uitvoering en het dramatische resultaat (5-1 verlies) zei hij na afloop dat hij het systeem in de toekomst vaker wil gebruiken. Het lijkt logisch om tegen AZ, volgens Jansen samen met Ajax de best voetballende ploeg van Nederland, dit systeem een tweede kans te geven.

"Daar hebben we het wel over gehad, maar we gaan het tegen AZ op onze eigen manier doen. AZ doet het ook net iets anders dan Ajax. Wij verwachten niet dat Benjamin Nygren en Mitchell Paulissen als links- en rechtsback uitkomen. We hopen dat we tegen AZ meer naar voren kunnen voetballen."

Behalve Jan Ras en Arjen van der Heide, die al langer uit de roulatie zijn, stond er nog een vraagteken achter Rodney Kongolo. De middenvelder heeft een lichte blessure opgelopen op het kunstgras van Sparta. Maar Jansen verwacht dat Kongolo tegen AZ zal meedoen.

Drie uit drie voor Benjamin Nygren

Iemand die de laatste weken goed in vorm is, is Benjamin Nygren. De Zweedse vleugelaanvaller stond vanwege de blessure van Arjen van der Heide de laatste drie wedstrijden in de basis en was daarin drie keer trefzeker. Zijn goede optredens zijn ook in Zweden opgemerkt. Nygren kreeg deze week voor de eerste keer een uitnodiging voor de selectie van Jong Zweden.

