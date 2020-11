Omrop Tip: Toch voetbal op zaterdag, met de Omrop Fryslân penaltybokaal

Een zaterdag zonder voetbalwedstrijden op het natte veld voelt nog steeds vreemd. Geen support van de supporters die gewoonlijk langs de lijn staan, geen geouwehoer om de bal of de discussies met de scheidsrechter of het nu wel of niet een overtreding was. En niet te vergeten, geen derde helft . Maar er is een strijd die wel losbarst: de strijd om de penaltybokaal van Omrop Fryslân!