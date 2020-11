Fryslân profiteert van honderden miljoenen die Den Haag uitgeeft aan woningen

Noardeast-Fryslân en Leeuwarden profiteren van het woonakkoord dat het kabinet heeft gesloten met oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Er is afgesproken dat er 450 miljoen euro wordt gestoken in het verbeteren van de veiligheid en vooral in de leefbaarheid in kwetsbare gebieden. Het gaat in Leeuwarden bijvoorbeeld om een wijk als Heechterp-Schieringen en in Noardeast-Fryslân om de gebieden waar ze erg last hebben van de krimp.