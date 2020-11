Provinciebestuur: "Ons eigen plan brengt bodemdaling eigenlijk niet ver genoeg terug"

Het provinciebestuur had de bodemdaling liever verder terug willen brengen, zoals in de eigen plannen staat omschreven. Dat zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. In het veenweideplan, dat hij deze week presenteerde, is er sprake van een bodemdaling van 0,8 centimeter. Zonder maatregelen zou het één centimeter zijn. "Wij wilden ambitieuzer, maar dat past niet in de fase waarin we zitten."

