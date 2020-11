Eerste lichting nieuwe opleiding Noorderbreedte en Patyna geslaagd

De eerste groep deelnemers van een speciale opleiding in de zorg zijn geslaagd voor dit traject. Noorderbreedte en Patyna, twee zorgorganisaties voor ouderen, hebben de opleiding twee jaar geleden opgezet in Noordwest-Fryslân. Deelnemers konden vier dagen per week praktijkervaring opdoen; daarnaast kregen ze één dag per week les. Ze hebben twee diploma's gekregen, één op het gebied van welzijn en één op het gebied van zorg.