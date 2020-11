Noodkreet uit de zorg: 'Als we niet meer personeel krijgen, krijgen we echt problemen'

Bij zorgorganisatie Meriant merken ze ook dat de werkdruk momenteel heel groot is. "Die is altijd hoog, maar door corona is het nog heel veel meer hoger. Dat heeft met allerlei dingen te maken, onder andere dat door corona de complexiteit van zorg hoger is", zegt directeur Grietje van Buiten.

"We kunnen het nog aan, maar het zit altijd op het randje", zegt Van Buiten. "Voor het coronacentrum waar we hier ook bij staan, daar hebben we zeker personeel voor nodig. We zoeken nog verpleegkundig personeel, verzorgend personeel en artsen."