Ziekenboeg stroomt leeg bij Cambuur: "Je wilt ze alle twintig wel opstellen"

Een speler die het niet erg vond dat de wedstrijd tegen Jong PSV maandag niet door ging, is Michael Breij. Hij had last van een lichte kneuzing in zijn knie en had tegen Jong PSV nog niet mee kunnen doen. "Persoonlijk kwam het niet verkeerd uit", lacht Breij, die nu uiteindelijk maar één wedstrijd heeft gemist. Alleen tegen Roda JC kon hij niet meedoen. Toch had de aanvallende middenvelder gehoopt eerder te kunnen spelen. "Het duurde wat langer dan verwacht. Het gaat de goede kant op. Er zit nog wel wat irritatie, maar ik kan me ook geen wedstrijd herinneren dat ik geen last heb gehad. Het hoort er ook een beetje bij."

Toch moet Breij er ook een beetje om denken. Bij een echo bleek dat er wel wat schade in zijn knie zat, terwijl de wedstrijden elkaar wel in een rap tempo opvolgen. Maar dat valt volgens Breij wel mee. "Het is een kneuzing geweest, dus het is niet zo dat er iets stuk kan. Ik zal het morgen waarschijnlijk ook geen negentig minuten volhouden. De trainer is er ook wel voorzichtig mee."