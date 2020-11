Justitie eist 18 jaar cel voor moord op Chinese huurbaas in Leeuwarden

Het slachtoffer werd een paar dagen na zijn dood gevonden door de politie, nadat hij als vermist op was gegeven. Zijn kamer was met een hangslot op slot gedaan en toen de politie voor de deur stond, roken ze al dat er een lichaam in het huis kon liggen. Het slachtoffer werd gevonden onder een stapel kleding met een vuilniszak om het hoofd en de voeten. Het hoofd was met veel geweld ingeslagen.

Honderden euro's in contanten

Uit onderzoek door de politie blijkt dat de verdachte na de dood van de huurbaas veel meer geld had als daarvoor. Hij had op het moment van de moord al maanden geen baan meer en ook geen andere inkomsten, maar toch deed hij grote uitgaven. Hij verhuisde naar een hotel, reisde in taxi's en bestelde online eten.

Volgens de verdachte kwam dat omdat hij zelf geld had gespaard. Zo zou hij onder andere geld hebben verdiend met de aan- en verkoop van schoenen op Marktplaats. De politie gelooft echter niet in die verklaring omdat er op het moment van de moord niet veel geld stond op de rekening van de verdachte, maar in juli stonden er duizenden euros op. Ook had de verdachtge, toen hij werd opgepakt, 700 euro in cashgeld bij zich.

Een hamer en een pikhouweel

De verdachte was na de moord gevlucht, maar de politie kwam hem op het spoor door zijn uitgaven in de gaten te houden. Toen de verdachte online eten bestelde, kon de politie achterhalen waar hij zat.

Voor de moord zelf denkt de politie ook genoeg bewijs tegen de verdachte te hebben. Zo is zijn DNA-materiaal gevonden op schoonmaakmiddel dat is gebruikt om onder andere bloedsporen weg te poetsen. En op een hamer en een pikhouweel die buiten waren gevonden, werden ook sporen van de verdachte gevonden. Het is echter niet vast te stellen of dat het moordwapen is geweest. Daarnaast zaten zijn sporen onder andere op een handschoen die gevonden werd in de woning van het slachtoffer, waar ook bloed op zat.

Emotionele schade

De dochter van het slachtoffer sprak de rechtbank in een videoboodschap toe vanuit China. Daarin noemde ze de verdachte een 'duivel' die anderen stuk maakt en die een zware straf verdient. De familie wil ook een schadevergoeding hebben. Zo wil de weduwe 64.000 euro en de dochter 20.000 euro hebben voor onder andere de uitvaart, verblijfskosten en emotionele schade. Ook wordt de ruim 5.000 euro die de verdachte zou hebben gestolen, terug geëist.