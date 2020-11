Man (22) krijgt werkstraf voor straatroof op station van Leeuwarden

Samen waren de Leeuwarders op de minderjarige eigenaar van de telefoon afgestapt. Op camerabeelden was te zien dat vooral de jongste verdachte nogal wat agressie vertoonde, hij gaf het slachtoffer een aantal klappen.

Weggegooid

Beide verdachten voelden in de jaszakken van het slachtoffer, maar uiteindelijk was het de 22-jarige Leeuwarder die de telefoon te pakken kreeg. Later zou hij deze aan zijn maat geven, die daarna het toestel volgens hem in de Oosterkade in het water heeft gegooid. De id-kaart van het slachtoffer had hij gehouden, die vond de politie terug op zijn slaapkamer.

De rechter legde een celstraf van 17 dagen op. Dat is even lang als het voorarrest, de 22-jarige hoeft dus niet terug naar de gevangenis. De zaak van de medeverdachte werd aangehouden, zijn advocaat was verhinderd.