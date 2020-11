Harlinger (43) krijgt werkstraf van zestig uur voor inbraak met bijl

Een man uit Harlingen (43) heeft een werkstraf gekregen van zestig uur voor een inbraak in zijn woonplaats en voor een aantal diefstallen. De man had met een maat geprobeerd in te breken bij een woonwinke. De man had geprobeerd om met een bijl een gat te maken in het dak. Omdat dat zo'n kabaal maakte, nam de man uit Harlingen snel de benen.