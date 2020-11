De gemeente Weststellingwerf en Opera Spanga geven alle Friezen een cadeautje. Ze geven iedereen de gelegenheid om in de kerstvakantie de operafilm The Other te bekijken. De opera kon afgelopen zomer niet opgevoerd worden vanwege de coronamaatregels, daarom is er een film van gemaakt. Maar die kan nu ook niet vertoond worden, dus kunnen mensen hem binnenkort thuis bekijken.