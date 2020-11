Karen Bies over het nieuwe seizoen 'Boekekast': 'Verhalen zijn speciaal voor de podcast geschreven'

Jij mocht de schrijvers interviewen, komen er ook interessante ontdekkingen aan het licht?

"In de interviews beland ik zomaar in een mooi en persoonlijk gesprek. Soms gaat het over het verhaal dat we geschreven hebben. Jetske Bilker heeft een erg spannend verhaal geschreven, dat ook werkelijkheid zou kunnen zijn. Met Piter Boersma praat ik over de angst voor discriminatie, omdat hij dat in zijn eigen familie van dichtbij meemaakt. Met Hilda Talsma gaat het over de seksscènes in haar boeke. Lida Dykstra vertelt over haar discipline, haar twijfel en perfectionisme. En van Jaap Krol weet ik nu dat hij op een dag over een brug in Groningen liep en ineens wist dat hij schrijver zou worden. Trouwens in elk interview zitten zulke mooie persoonlijke details. Ik heb van Geert Tigchelaar gehoord dat hij zelf ook een literaire podcast begonnen is: Boekemantsjes. Die zoek ik ook op."