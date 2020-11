Freedsmerk: "Mensen kwetsen? Dat moet je niet doen. Maar het mag wel!"

"Mensen kwetsen moet je niet doen, maar omdat we vrijheid van meningsuiting hebben, mag het wel!" Dat was de meest gehoorde reactie op de Leeuwarders vrijdagsmarkt. Aanleiding was de ophef naar aanleiding van de vermoorde docent in Frankrijk en de leraar die in Nederland moest onderduiken vanwege bedreigingen. Het zet de discussie op scherp over wat in de klassen wel of niet gezegd kan worden.