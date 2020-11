Woningtekort Achtkarspelen loopt op, wachttijd twee jaar

De voorzitter is dagelijks bezig met het probleem. "In Buitenpost zijn er de afgelopen tien jaar meer wonen afgebroken, dan gebouwd en dat is een kwalijke zaak. Het gevolg is dat het inwonersaantal van de dorpen daalt. Het woningtekort voor alleen ons dorp is momenteel al honderdzestig tot tweehonderd woningen."

De wachttijd voor een woning in de gemeente bedraagt twee jaar. "De doorstroom is er niet en daardoor vertrekken mensen uit deze regio naar elders." De initiatiefgroep zet zich in om woningen te bouwen in Buitenpost voor alle doelgroepen, bijvoorbeeld starters en senioren.

Het probleem speelt niet alleen in Buitenpost, maar ook in andere dorpen in de gemeente. "De omringende gemeenten hebben een groei, alleen Achtkarspelen kleurt rood op de kaart wat betreft krimp. Wij proberen de gemeenteraad wakker te schudden. Provinciaal zullen er meer mogelijkheden tot bouw moeten worden gegund."

Dit is een artikel van RTV NOF.