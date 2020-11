Geen afhaalservice Bibliotheken Noord Fryslân: "Onze leners hebben erop geanticipeerd"

"Wij hebben daarvoor gekozen omdat het verzoek van de premier was om zoveel mogelijk thuis te blijven en zo weinig mogelijk reisbewegingen te maken", zegt Paulien Schreuder van Bibliotheken Noord Fryslân.

Volgens Schreuder is de periode van twee weken voor hun klanten wel te overzien. "Zodra wij merken dat het verlengd wordt, zorgen we natuurlijk meteen dat we een afhaalservice opzetten. We hebben ook gewoon gezien dat onze leners erop geanticipeerd hebben. U had de rijen moeten zien voor de bibliotheek de afgelopen dagen."

Begrip

Een groep mensen vindt het sluiten van bibliotheken overdreven, omdat juist zij het goed voorelkaar hadden. Schreuder heeft echter wel begrip voor de sluiting. "Ik denk dat alle kleine beetjes helpen. Het is ook te overzien, twee weken. Stel dat het nou echt goed gaat, zijn we er misschien weer voor een paar maanden vanaf en kunnen we weer open. Dus ik snap het wel", aldus Schreuder.