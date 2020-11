Dierenweide Buitenpost zoekt nieuwe plek voor 'terrorhanen'

Ze houden Buitenpost al een paar dagen in de greep: de terrorhanen in de nieuwe beestenweide in het dorp. Die hanen hebben zoveel lawaai, dat er anonieme klachten zijn gedaan bij de Stichting Dierenweide Buitenpost. Het bestuur van de dierenweide is niet te spreken over de anonieme klachten, maar zoekt nu wel een nieuwe plek voor de hanen. Volgens Dorpsbelang Buitenpost stond het hoe dan ook niet in de planning om hanen in de weide te hebben.