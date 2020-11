GGD Fryslân: Piek in aantal nieuwe besmettingen is voorbij

"We zijn de piek voorbij", zegt GGD-arts Everhard Hofstra. "Dat durven we nu wel te zeggen." Doordat het aantal coronabesmettingen terugloopt, komt er bij de GGD Fryslân weer meer ruimte voor bron- en contactonderzoek. Afgelopen week sprak de GGD Fryslân nog zorgen uit over het hoge aantal besmettingen onder ouderen. "Dat percentage loopt nog niet terug, dus er is nog geen reden om de vlag uit te steken."

De meeste nieuwe besmettingen zijn de afgelopen week vastgesteld in Súdwest-Fryslân (212). Daarna komt Leeuwarden.

Er zijn acht sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus in Fryslân de afgelopen week. Een week geleden waren dat er negen. In totaal zijn er nu 93 Friezen overleden aan het virus.

Ziekenhuizen raken voller

Het aantal ziekenhuisopnames in Fryslân neemt toe: deze week waren dat er zeven, tegenover twee een week geleden. Het zijn er wel minder dan twee weken geleden, toen werden veertien Friezen opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting.

De Friese ziekenhuizen liggen voller met coronapatiënten: in totaal 74. Dat zijn 23 patiënten op de intensive care en 51 op andere afdelingen. Half april lagen er voor het laatst zoveel coronapatiënten op de Friese ic's. De meeste coronapatiënten in de ziekenhuizen in Noord-Nederland komen uit andere regio's.

Het hoge aantal coronapatiënten die in de ziekenhuize liggen, was voor het kabinet deze week ook reden om extra maatregels te nemen. Het duurt naar verwachting nog een kleine twee weken voordat de daling van het aantal besmettingen ook terug is te zien in de ziekenhuiscijfers.

