Jeugdboa moet gewelds- en drugsoverlast in Noardeast-Fryslân tegengaan

Geweldsincidenten en drugsoverlast zijn de gemeente de laatste tijd niet vreemd, zo meldde burgemeester Kramer vorige week al in de raadsvergadering. Het gebeurt in Dokkum, maar ook in een aantal omliggende dorpen. Kramer voegde daar direct aan toe dat de gemeente hiervan schrikt en dat dit ook niet te tolereren valt. De motie om het jongerenwerk breder op te pakken, samen met het project 'onderwijs en zorg' en bredere afspraken met het welzijnswerk, werd aangenomen.

"Verbinder naar de jeugd"

Wethouder Jouke Douwe de Vries heeft vertrouwen in de meerwaarde van een jeugdboa. "Deze persoon moet een goede verbinder zijn naar de jeugd en jongerengroepen. En als het even kan ook in gesprek gaan met deze doelgroep, mochten ze voor overlast zorgen. We willen ze absoluut niet met de botte bijl benaderen. Laat dat helder zijn. Zo'n jeugdboa is meer dan een handhaver en kan eventueel heel mooi de dialoog zoeken", zo denkt de wethouder.

Wel waren er hier en daar wat kritische opmerkingen, onder andere van fractievoorzitter Johan Talsma van de partij ELP NEF. "De jeugdboa is voor ons een soort van aanhangsel op het bestaande beleid. Je plakt er iets aan vast en dat is volgens mij niet de bedoeling. Het geeft eerder aan dat het bestaande jongerenbeleid niet op orde is. Doe daar dan eerst wat aan", zo vindt Talsma.

Dit is een artikel van RTV NOF.