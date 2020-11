Gemeente Súdwest-Fryslân: Meeste besmettingen bij mensen van 18 tot 30 jaar, en bij 70-plussers

Het ONFK van 2021 gaat niet door, vanwege de coronacrisis. De situatie is te onzeker, meldt de organisatie. "Iedereen zou een glazen bol willen om te kijken hoelang deze situatie nog gaat duren. Zo ook wij, maar helaas hebben wij die bol niet."

Dirigenten zeggen dat ze niet weten wanneer de repetities met een volledig fanfare weer worden toegestaan, en of ze genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden op het kampioenschap. De organisatie heeft dezelfde zorgen, en weet ook nog niet hoe ze een groot evenement moeten houden zonder de coronaregels te overtreden. Bovendien is het lastig om de financiën rond te krijgen voor een evenement waarvan het nog niet zeker is of het wel door kan gaan, meldt de organisatie.

Het kampioenschap wordt nu gehouden in 2022. De organisatie onderzoekt of er in 2021 kleinere evenementen kunnen worden gehouden.