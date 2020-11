Drie dagen op rij minder dan honderd nieuwe besmettingen in Fryslân

Er liggen op dit moment 23 coronapatiënten op de intensive cares in de Friese ziekenhuizen. Dat zijn er twee meer dan afgelopen woensdag. Dat zegt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, dat drie keer per week nieuwe ziekenhuiscijfers meldt. Half april lagen er voor het laatst zoveel coronapatiënten op de Friese ic's.

Op de andere afdelingen in de Friese ziekenhuizen liggen op dit moment 51 coronapatiënten. De meeste coronapatiënten in de ziekenhuizen in Noord-Nederland komen uit andere regio's. In totaal liggen er 109 coronapatiënten (van in totaal 184) uit andere regio's in Fryslân, Groningen en Drenthe.

Het hoge aantal coronapatiënten die in de ziekenhuizen liggen, was voor het kabinet deze week ook reden om extra maatregels te nemen. Het duurt naar verwachting nog een kleine twee weken voordat de daling van het aantal besmettingen ook terug is te zien in de ziekenhuiscijfers.