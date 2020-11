Coronanieuws vrijdag 6 november: "Piek in nieuwe besmettingen is voorbij"

Het kabinet heeft met vertegenwoordigers van grote winkelketens afgesproken dat zij het toezicht in de winkelstraten zullen organiseren. Er is ook gesproken over handhaving. Daar is nog geen besluit over genomen.

Eerder zijn er al afspraken gemaakt over onder andere een maximumaantal klanten in de winkel. Volgens de Rijksoverheid zijn er grote verschillen in de manier waarop winkels de afspraken nakomen.