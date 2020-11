Politie in actie na overvallen in Heerenveen en Leeuwarden

De politie zette groot in op de zoektocht naar de daders en heeft diverse auto's aan de kant gezet en onderzocht. Er is ook buurtonderzoek gedaan en er is een politiehond ingezet. Een auto op het parkeerterrein is meegenomen voor verder onderzoek.

Naar aanleiding van de overval ging er een Burgernet-melding uit, om uit te kijken naar de verdachten, maar die leverde niets op. Het ging om drie licht getinte mannen tussen de 18 en 20 jaar. Een van de mannen had een rood vest aan.

Overval in Leeuwarden

In Leeuwarden is donderdagmiddag ook gezocht naar overvallers. Een man werd in zijn huis aan de Vuurdoornstraat overvallen door twee mannen met bivakmutsen op. De verdachten gingen er daarna vandoor. Het is onduidelijk wat ze buitgemaakt hebben.

Het is niet bekend of beide overvallen iets met elkaar te maken hebben.