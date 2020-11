PODCAST: 'It firus en ik' met het verhaal van Marcelle Mulder

Dan komt het moment dat ze mag komen. Niet naar de coronapatiënten, maar naar al die andere oudere mensen die in de zorg in een lockdown zitten. Die weten dat er besmettingen in het tehuis om hen heen zijn. Die weten dat er mensen overlijden. Die eenzaam en alleen op hun kamer zitten, in een situatie die voor iedereen nieuw is. "Soms, nee, vaak denk ik dat het middel erger is dan de kwaal", vertelt Marcelle in haar verhaal.

Rouwen

Maar dan hoort ze ook weer de kant van de verpleegkundigen die vertellen over hoe akelig het virus is. Ze vertelt over hoe ze zo vaak als mogelijk is naast het bed van een man zit die moet revalideren van zijn hersenbloeding. En ja, dan kan iedereen wel zeggen dat hij een mooie kamer heeft met prachtig licht, maar voor hem is het een gevangenis.

Aan het eind van ieder gesprek leest ze poëzie voor, daar houdt hij van. Voornamelijk het gedicht van Judith Herzberg raakt hem keer op keer: "Moed om op te staan". Het gedicht helpt hem te huilen en zo te rouwen om alles wat hij heeft verloren. Het geeft hem ook de moed om door te gaan.

Moed

Moed, zo vertelt Marcelle, "is vermogen je huiver te verdragen, weigering toe te geven aan onze benauwdheid. Moed is deugd waarmee je aan iets begint, en opnieuw begint en opnieuw begint." Ze haalt filosoof Aristoteles erbij. Hij noemt moed als één van de 'kardinale deugden.' Het helpt ook Marcelle in haar werk om toch haar zorgen uit te spreken en moed te houden.

Ja, natuurlijk verliest ze de moed ook wel eens, dan voelt ze zich benauwd. Wat dan helpt, is om te bedenken wat ze nodig heeft. Naar buiten, de natuur in, lekker eten maken, mooie muziek opzetten, zichzelf verliezen in een boek. Zaken die altijd zo gewoon lijken, maar nu wezenlijk zijn. Of dat altijd al waren. Misschien is dat ook wel wat je kunt leren van deze crisis: leren te voelen wat je zelf nodig hebt. En dan mag je soms het nieuws best even uitzetten.