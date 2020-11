Fries Museum zoekt geborduurde trouwjurk voor nieuwe tentoonstelling

In de tentoonstelling staat borduurwerk in de mode centraal. Er wordt een speciale ruimte ingericht voor fijn, wit borduurwerk dat belangrijke levensmoment zoals geboorte, doop en huwelijk markeert. Het museum mist daarvoor nog een (historische) witte, geborduurde trouwjurk.

Mensen die zoiets hebben liggen, kunnen het museum daarvan een foto mailen, met zoveel mogelijk informatie, zoals een datering, het materiaal en de staat van de jurk.

Haute Bordure

Vanaf 13 februari tot en met 18 juli presenteert het Fries Museum een grote tentoonstelling over morduren in de mode. De wederopleving van het ambacht bij grote modehuizen en moderne ontwerpers wordt in historisch perspectief geplaatst aan de hand van vier eeuwen borduurwerk.