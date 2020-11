Stopzetten subsidie De Wâldsang kost veertig docenten hun baan

De muziekschool is met de fracties in gesprek gegaan over de gevolgen van het niet meer bijdragen aan het muziekonderwijs in de gemeente vanaf 1 januari 2022. ,

"Het zou betekenen dat wij steeds minder kunnen doen en organisatorisch moeten worden afgebouwd. Zonder de bijdragen zullen veertig docenten werk verliezen", zegt Van Huizen. "Sinds 2005 werkt de De Wâldsang als een coöperatie. Sindsdien werken wij met veertig procent minder budget. Tot gevolg dat wij momenteel al uiterst efficiënt werken."

Goed onderwijs

Vrijwel alle partijen geven aan niet te willen bezuinigen op muziekonderwijs. Toch wil dat niet zeggen dat het toekennen van de subsidie een zekerheid is. De Waldsang ziet echter geen mogelijkheden om nog meer geld in te leveren en toch goed en kwalitatief onderwijs te kunnen bieden aan duizenden kinderen.

Ook heeft het bestuur contact gezocht met de Muziekfederatie Achtkarspelen, schoolorganisaties Noventa en ROBOOL, om te kijken naar de situatie. De laatste twee organisaties zouden het erg jammer vinden wanneer het muziekonderwijs op scholen zou verdwijnen.

17.000 euro bezuinigd

Het CDA vroeg duidelijkheid over de gevolgen van de bezuiniging van de gemeente Dantumadiel. Dinsdagavond werd bekend dat die gemeente 17.000 euro gaat bezuinigen.

Volgens van Huizen is dat voor het jaar 2021 nog te overzien en heet dat nog geen grote gevolgen. ,"Maar mochten er in 2022 nieuwe bezuinigen volgen, dan redden wij het simpelweg niet. Wanneer ook de Gemeente Achtkarspelen de subsidie gaat stopzetten of bezuinigen dan volgt er een domino effect. Dat doorwerkt, want de vaste kosten zullen gewoon blijven."

Het Cultuurcentrum haalde in een korte periode vierduizend handtekeningen op om te laten zien dat er wel degelijk behoefte is aan muziekonderwijs.

Dit is een artikel van RTV NOF