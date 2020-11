Sint Jacobiparochie krijgt een 'dorpshuiskamer': "Ik wil dat mensen trots op dit dorp zijn"

"Het moet een centrum worden waar taalontwikkeling centraal komt te staan. Een sociale woonkamer waar mensen koffie kunnen drinken, elkaar kunnen ontmoeten en waar allerlei activiteiten gebeuren. En het is echt voor alle inwoners van Sint Jacobiparochie, inclusief jeugd." Wanneer Bertina over het plan vertelt, begint ze te stralen. Het is bedacht voor haar studie, maar later werd ze benaderd door gemeente Waadhoeke. Of ze het plan in de praktijk wilde brengen. "Fantastisch toch?"

Een nieuw hart voor Sint Jacobiparochie

Om te zien of haar idee wel paste bij het dorp, heeft Bertina een enquête gehouden. Want, ze zegt ze, het is belangrijk dat plannen en ideeën van onderop komen. Daarom wil ze ook niet te concrete plannen voor De Opstap hebben. "Dat heb ik niet schriftelijk want daar komt niet genoeg reactie op. Dus ik ben bij alle 900 huizen in het dorp persoonlijk langs geweest. En mensen vinden het dan heel fijn dat er iemand vraagt hoe het met ze is, en wat ze nodig hebben. En zo kom je in gesprek, dat levert veel op. Zo wordt het dorp onderdeel van de plannen en worden die ook breed gedragen."