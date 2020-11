Petitie om zwemlessen door te laten gaan al 26.000 keer ondertekend

Woensdag werd bekend dat zwemlessen niet meer toegestaan waren, terwijl op de persconferentie van het kabinet dinsdagavond nog gezegd werd dat zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar door konden gaan. Dat zorgde voor veel teleurstelling.

Landelijk is er daarom een online petitie opgezet, waar ook de Friese zwembaden zich achter scharen. Ze roepen het kabinet op om de zwemlessen toch door te laten gaan. "Zwemles is noodzakelijk voor de veiligheid van kinderen in ons waterrijke land", valt te lezen op de actiesite.

De petitie is ondertussen al meer dan 26.000 keer ondertekend.