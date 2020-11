Geen extra zitting over taal plaatsnamen Waadhoeke

Er komt geen nieuwe rechtszitting over het gelijktrekken van de plaatsnamen in de gemeente Waadhoeke. Jehannes Elzinga uit Franeker spande die zaak tegen de gemeente aan omdat hij zich ergerde aan het feit dat in de fusiegemeente Friese, Nederlandse en Bildtse plaatsnamen door elkaar gebruikt worden. Elzinga en de gemeente hadden tot eind oktober de tijd om aan te geven of ze een extra zitting wilden, maar deden dat niet.