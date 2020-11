VVD wil meer daadkracht van gedeputeerde in aanpak wolven

De motie 'Wolf niet welkom in Fryslân' haalde deze week een meerderheid bij de stemming tijdens de Statenvergadering. VVD-statenlid Marten Dijkstra wil de wolf uit Fryslân weren vanwege van de veiligheid voor mens en dier. "Dat Fryslân ooit tot het leefgebied van de wolf heeft behoord, wil niet zeggen dat Friesland dat heden ten dage ook is. De wolf komt snel in bewoond gebied en je moet je afvragen wat de gevolgen zijn voor landbouwhuisdieren, maar ook voor mensen."

Meteen actie

De wolf die in Veenhuizen en Norg schapen doodbeet is volgens de VVD op nog geen 400 meter van een woning in Donkerbroek gesignaleerd. Gedeputeerde Fokkinga geeft aan dat de provincie zich wel voorbereidt op de komst van een gevestigde wolf, maar komt dus pas in actie als een wolf zich ook echt in de provincie heeft gevestigd.

Dijkstra is niet blij met die afwachtende houding. "Met een verrekijker gaan zitten wachten tot de wolf na zes maanden aangeeft zich hier te vestigen duurt echt te lang. Laat de verrekijker vallen!" Volgens Dijkstra moet er meteen een gebiedscommissie opgezet worden en moeten er nu plannen gemaakt worden met de betrokkenen om echt preventief aan de slag te kunnen.

Acht schapen doodgebeten in Oldeberkoop

Die onafhankelijke commissie bestaat uit vertegenwoordigers van schapenhouders, landbouwers en natuurorganisaties. De commissie is opgericht nadat bleek dat een jong en alleenstaand mannetje uit Duitsland zich in Drenthe gevestigd had. Het dier was op 7 juli het laatst gezien bij Oldeberkoop. Een plaatselijke schapenhouden heeft voor acht doodgebeten schapen 1.250 euro uitgekeerd gekregen.

Dat was de laatste melding van dode dieren in Noord-Nederland. De vraag is of de wolf er nog wel is. De Universiteit van Wageningen zal bepalen of het territorium van de Drentse wolf tot in Fryslân loopt.

Beschermde diersoort

De wolf is een beschermde diersoort. De fracties van VVD, CDA, Forum voor Democratie en PVV in Provinciale Staten willen de wolf weren. Dat dit juridisch gezien onmogelijk zou zijn, kan volgens VVD'er Dijkstra niet waar zijn. "Hoe verhoudt zich dit tot de aanpassing van beleid in het Duitse Nedersaksen, waar beleid wordt gemaakt om, voor individuele wolven, op basis van hun DNA en gedrag, afschotvergunningen kunnen worden verleend?"

De vier fracties zien het als optie om de wolven te verplaatsen naar delen van Europa waar de wolf beter kan leven. Volgens de gedeputeerde is het onmogelijk een wolf uit te zetten naar een ander land.