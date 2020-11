Conflict tussen Royal Smals en De Fryske Marren voor de Raad van State

Beter plan

"Het is een project waar we in geloven", zegt directievoorzitter Reinders. De meerderheid van de gemeenteraad was echter duidelijk: ze haalden een streep door het plan.

Ze hadden daarvoor ook de ruimte, zo maakte advocaat Rachid Benhadi duidelijk: "Het belangrijkste argument is dat de wet de gemeenteraad de ruimte geeft om alle belangen die betrokken zijn bij een vaststelling (van een bestemmingsplan, red.) op een goede manier af te wegen. Toetsen aan een goede ruimtelijke ordening zoals dat heet. Dat is wat de gemeenteraad heeft gedaan en heeft vastgelegd in een besluit. En daar is Smals het niet mee eens."

Omdat het een ingewikkelde zaak is, wordt er pas over 12 weken uitspraak gedaan.