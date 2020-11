Elfstedenhal kan ook na nieuwe maatregelen openblijven: "Er zijn geen grote wijzigingen"

Door beperkingen in te voeren kan de hal ook in coronatijd openblijven, vertelt directeur Klaas Siderius. "We zijn niet gewoon open, we zijn open met heel veel beperkingen. Maar je kan bij ons nog wel schaatsen, in kleine getallen." De hal mag maar een paar mensen tegelijk binnen hebben. "Wij zitten ook aan de limieten van 30 mensen, om die reden hebben we een reserveringssysteem."

Naast het maximum aantal bezoekers, is de hal ook minder uren open voor recreatieschaatsers. "Het leeuwendeel van de uren hebben we ingepland voor onze eigen clubs en verenigingen, dus het recreatieschaatsen hebben we al teruggebracht."

Nieuwe maatregelen

De nieuwe coronamaatregelen die dinsdag aangekondigd zijn, hebben geen grote consequenties voor de Elfstedenhal, zegt Siderius. "Het is elke keer lastig, we wachten altijd op de nieuwe noodverordening, zodat we die kunnen bestuderen. Daar staan in dit geval geen grote wijzigingen in."

Toch moet de hal weer een aantal dingen anders doen. "Eén daarvan is de samenstelling van vier volwassenen die met bij elkaar mogen, dat worden er nu twee. En die moeten ook afstand van elkaar houden.

Korte lijntjes

Waar het in het begin van de coronacrisis nog wel eens chaos was, is het voor de hal nu makkelijker afstemmen met de andere partijen, zegt Siderius. "De lijntjes worden korter, al doende leert men. In het begin confronteerden veel dingen met elkaar, de NOC-NSF schrijft een protocol, wij schrijven een protocol, de verenigingen schrijven een protocol. Dan was het wel eens de vraag welk protocol leidend was, we merken nu dat het een stuk efficiënter is."