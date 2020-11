Operaasje Fryske Flagge: Nynke Humalda in Mexico-Stad: "Een mooi huisje in Fryslân is de droom"

Nynke komt uit Sneek, maar is haar Mexicaanse liefde achternagegaan naar Mexico-Stad. "We hebben elkaar ontmoet in Nederland, en daar ook een tijdje gewoond. We hebben daarna in Kenia gewoond, en toen hadden we bedacht dat het tijd werd om wat dichterbij zijn familie en vrienden te wonen, en ook dat ik zijn taal en cultuur beter leer. Dus we zijn begin dit jaar naar Mexico Stad verhuist."

Het bevalt Nynke daar goed. Ook al is het een grote stad met zo'n 9 miljoen inwoners, 25 miljoen als je de buitenwijken meetelt, voelt het voor haar niet zo. "Eigenlijk woon je toch een beetje in je eigen kleine buurtje. Er zijn veel mooie plekken en restaurants, goed eten, en we hebben al veel leuke mensen ontmoet. Door corona is het natuurlijk wat anders gegaan dan verwacht, maar al met al is het een mooie stad om te wonen. Het is ook relatief groen waar wij wonen." Zo ligt er op zo'n 20 minuten fietsen een mooi groot park en staat haar buurt vol met bomen.

Spaans gaat beter dan Fries

Ook de onveiligheid die we over Mexico meekrijgen, zoals de drugshandel, merkt Nynke eigenlijk niet. "Ja, je hoort wel eens wat, en het nieuws gaat er ook over, omdat het een grote stad is zijn er plekken waar dat heel erg is maar wij wonen in een veilige buurt. Ik voel me hier niet onveilig."

Met het leren van Spaans schiet het op: "Ik ben behoorlijk vloeiend, vloeiender dan mijn Fries, ben ik bang. Het is wel een relatief makkelijke taal om te leren. Als je ergens woont waar de taal altijd om je heen is, gaat dat snel.

Droom

Uiteindelijk zou ze graag teruggaan naar Nederland, maar plannen daarvoor zijn nog niet gemaakt. "De droom is natuurlijk om een mooi huisje in Fryslân te hebben, maar dat is voor nu even lange termijn. We proberen niet al te veel te plannen, want als je zoals wij een internationale relatie hebt en internationaal woont, dan is het soms wat lastig om ver vooruit te plannen."

Thuiskomen

Thuiskomen in Nederland is voor haar een ding, maar ook onze provincie inrijden is thuiskomen op een ander niveau, volgens Nynke. "Op Schiphol aankomen is één ding, maar als je dan over de Afsluitdijk rijdt en uiteindelijk in Friesland aankomt, dan voelt het toch anders. Onderdeel daarvan is natuurlijk de vlag en al het mooie dat bij Friesland hoort."

En ook al is ze dus nog niet terug in Fryslân, de Friese vlag houdt haar gezelschap: "Hier in huis hebben we wat spulletjes met de Friese vlag erop, en dat geeft toch een verbinding met thuis. Ik ben heel blij dat jullie voor de emoticon gaan, net met het reageren op jullie berichten miste ik al heel erg een Friese vlag-emoticon."