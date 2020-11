Eerbetoon voor Riemer en Foppe: noem tribunes naar beide clubiconen

Het idee is afkomstig van Frank Beenen, de maker van de SC Heerenveen-podcast 'Radio Camataru'.

Hij is van mening dat er nu maar eens een eerbetoon moet komen voor de beide mannen die zo belangrijk voor de club zijn. Bovendien past it goed in dit jaar van het 100-jarig bestaan van de club waarin clubicoon Riemer van der Velde ook nog 80 jaar werd.

Vaak worden dergelijke eerbetonen pas gegeven als de personen om wie het gaat overleden zijn, maar deze beide mannen zijn er nog, zegt Beenen.