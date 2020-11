Motie voor garantiefonds cultuursector om 'culturele woestijn' te voorkomen

Het valt in onzekere coronatijden namenlijk niet toe om cultuur, theater of kunst te maken. Er ontstaan rondom in Fryslân creatieve ideeën en initiatieven, maar het financiële risico om de nek uit te steken wordt steeds groter. "Wat is de stip aan de horizon?", vraagt Statenlid Wieke Wiersma van het CDA zich af.

Cultuur is er altijd

Een garantiefonds moet uitkomst bieden. It moet een stimulans zijn voor makers, zodat de sector niet volledig tot stilstand komt. "We moeten ervoor zorgen dat de culturele sector overeind blijft, vooral nu", vervolgt Wiersma. "In de mooiste momenten, maar ook in hun meest verdrietige, luisteren mensen naar muziek of lezen ze gedichten. Cultuur is er altijd, juist in deze tijden."

Na de eerste golf waren er al veel onzekerheden voor de cultuursector. "De tweede golf maakt alles nog onzekerder. Dat maakt dat je niet weet wat het eindpunt is. Belangrijkste is dat wanneer we straks uit de corona zijn, we ergens naartoe kunnen. Dat we niet in een culturele woestijn terecht komen."