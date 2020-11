Leeuwarder vrijgesproken van mishandeling broers op Promised Land

Terwijl ze in de rij stonden voor de ingang van het festival zouden beide broers klappen hebben gekregen van de Leeuwarder. De man zou gewoon zijn doorgegaan met slaan en schoppen terwijl de broers door beveiligers in bedwang werden gehouden. De partijen kenden elkaar van een gewelddadige ruzie bij een kebabzaak in Leeuwarden.

'Als een beest tekeer'

Volgens de Leeuwarder kwam de agressie juist van de tegenpartij en was er, behalve wat duwen en trekken, nauwelijks iets voorgevallen. Getuigen hadden gezien dat de Leeuwarder 'als een beest tekeer' was gegaan, maar de beveiligers konden zich niet heugen dat er klappen waren gevallen toen ze de broers vasthielden.

Vrijspraak

De rechter kwam tot een vrijspraak, duidelijk tot groot ongenoegen van beide broers, die achter in de zaal zaten. Door de vrijspraak konden hun schadeclaims - respectievelijk 350 en bijna 4200 euro - niet worden toegewezen.