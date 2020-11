Maand cel voor mishandeling met airsoftwapen

Een 24-jarige man die in januari een Leeuwarder met een airsoftwapen had mishandeld, heeft donderdag bij verstek een maand cel gekregen. De verdachte heeft de Leeuwarder niet alleen met het pistool bedreigd, maar heeft er ook mee geschoten. Nadat er tussen de mannen op straat een gevecht was ontstaan, volgde de verdachte het slachtoffer naar binnen toe.