CDA Ooststellingwerf wil meer controle op hardrijden

Volgens CDA Ooststellingwerf klagen de bewoners van dorpen regelmatig over het te hard rijden in de bebouwde kom. Het gaat volgens hen dan vooral over het autoverkeer dat geluidsoverlast en gevaar veroorzaakt. Consequent en regelmatig controleren en boetes uitdelen doet recht aan de mensen die zich tekort gedaan voelen door overtreders, aldus de partij.