Meisje op de fiets geschept door busje yn Drachten

De hulddiensten werden rond het middaguur massaal opgeroepen voor een ongeluk niet ver van de kruising tussen de Vogelzang en de Leeuwerikstraat in Drachten. Het meisje kwam bij de aanrijding hard in aanraking met de voorruit van het busje. Ze is met letsel aan haar been naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.