Afgelopen 24 uur 90 nieuwe besmettingen vastgesteld in Fryslân

Er is één persoon in her ziekenhuis opgenomen. Verder zijn er twee personen met het coronavirus overleden, beiden uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

Landelijk meldt het RIVM 6.996 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 650 minder dan woensdag. Het is landelijk de zesde dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingen terugloopt.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):