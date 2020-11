Noordelijk Film Festival gaat definitief niet door: ook kleinere opzet geschrapt

Er is met hart en ziel naar toe gewerkt, geeft de organisatie aan. Maar het is niet op te brengen om er nog eens energie in te steken. Wat ook meespeelde: komen er dit jaar nog wel genoeg goede nieuwe films uit? Daarom zet de organisatie voor de zekerheid in op volgend jaar. Woensdagavond is het besluit genomen.

"Uitstel is geen garantie op succes, omdat onduidelijk is hoe lang we moeten uitstellen en het betekent misschien alsnog afstel. Bij diverse teamleden raakt het enthousiasme en de positieve energie op," schrijft de organisatie in een verklaring.

De Noorderkroon Competitie gaat wel door, op 14 november wordt de winnende filmmaker digitaal verkozen. Volgend jaar hoopt de organisatie tussen 10 en 14 november weer een normaal Noordelijk Film Festival te houden.